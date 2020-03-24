Кишинёв, , 16:38 — REGNUM На улицах столицы Молдавии Кишинева 24 марта появилась бронетехника. Как передает ИА REGNUM, десятки бронемашин и бронетранспортеров были рассредоточены по разным районам Кишинева в рамках действий по охране общественного порядка в период чрезвычайного положения в связи с угрозой распространения коронавируса.

Молдавские власти приняли решение расширить режим ЧП с 25 марта и привлечь военнослужащих к охране общественного порядка в Молдавии. Как сообщил премьер-министр Молдавии Ион Кику, ужесточение будет заключаться в запрете на посещение парков и других публичных мест. Также пожилым людям запрещено покидать свои дома без особой необходимости, которую они должны подтвердить.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта власти Молдавии объявили режим чрезвычайного положения в республике сроком до 15 мая. В республике пока зарегистрировано 109 случаев коронавируса COVID-19. Власти прогнозируют, что это число вырастет до 400−500.

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