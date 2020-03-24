Воронеж, , 16:37 — REGNUM Задачу подготовить лечебные учреждения Воронежской области к возможному росту числа заболевших из-за коронавируса поставил губернатор Александр Гусев на заседании регионального оперативного штаба по координации мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 24 марта. Об этом сообщила пресс-служба облправительства.

«Наша задача подготовить лечебные учреждения области к возможному росту числа заболевших из-за коронавируса. Уверен, что благодаря нашим оперативным мерам удастся сдержать массовое распространение болезни. Но медучреждения региона должны быть максимально готовы к работе в условиях коронавируса», — заявил губернатор.

Также глава региона поручил автобазам правительства и муниципальных районов предоставлять медикам автомобили для выезда к пациентам на дом — в случае, если необходимость возникнет.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по данным на 24 марта число заболевших COVID-19 в Воронежской области достигло шести человек. Все случаи — привозные, круг контактов отрабатывается медиками.