Москва, , 16:37 — REGNUM В России следует чаще говорить о том, что внутри страны эпидемию удаётся удачно сдерживать. Об этом 24 марта заявил советник ректора МПГУ Евгений Спицын на телеканале «Россия 24».

«Если действительно в Европе началась эпидемия коронавируса, то в России этой эпидемии нету. Были приняты предупредительные меры, которые позволили избежать этой самой эпидемии. Но об этом надо говорить», — заявил Спицын.

Он отметил, что при этом серьёзные риски создают несознательные граждане, заразившиеся коронавирусом, но не нарушающие карантинный режим.

«Если нарушения карантинного режима сознательное, провокативное. А есть по глупости, по незнанию. Эти вещи надо разъединять. И потом, не надо, конечно, устраивать истерию, которая доходит до абсурда, в том числе и в наших средствах массовой информации. Я не говорю про все СМИ, но часть их занимается именно этим», — добавил Спицын.