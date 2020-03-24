Симферополь, , 16:39 — REGNUM В Крыму госпитализировали и изолировали всех, кто контактировал с инфицированными коронавирусом жителями полуострова. Об этом на своей странице в Facebook 24 марта сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

«Определён круг контактных лиц. Лица из числа близких контактов — госпитализированы в инфекционные отделения, лица из числа отдаленных контактов — находятся под медицинским наблюдением по месту жительства на изоляции. Организовано лабораторное обследование данных лиц», — отметил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта у шести крымчан, вернувшихся на полуостров из зарубежных поездок, подтвердили заболевание коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее количество заболевших достигло семи человек.

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