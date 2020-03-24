Оренбург, , 16:34 — REGNUM Заместитель председателя законодательного собрания Оренбургской области Александр Куниловский ушел на карантин только спустя восемь дней с момента возвращения домой из Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает «Эхо Москвы в Оренбурге».

Депутат утверждает, что до него не сразу довели информацию о необходимости карантина для всех, кто возвращается из-за рубежа. На домашнем карантине депутат находится два дня.

«Опасности заражения никакой нет. Потому что и страна была чистой, и мы себя чувствуем замечательно», — сказал Куниловский.

По данным СМИ, оренбургский парламентарий успел сдать тест на коронавирус. Стоит отметить, что на 12 марта в ОАЭ было выявлено 85 случаев коронавирусной инфекции. По приезду в Оренбург Александр Куниловский посетил ряд крупных мероприятий и совещаний.