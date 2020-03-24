Иваново, , 16:30 — REGNUM 49 аппаратов искусственной вентиляции легких закупит Ивановская область, контракт на поставку уже заключён. Об этом заявил глава регионального департамента здравоохранения Артур Фокин, сообщили в пресс-службе облправительства. Деньги на закупку дополнительного оборудования выделены из областного бюджета.

«Также хочу сообщить, что для врачей-терапевтов, педиатров, фельдшеров ФАПов, фельдшеров скорой медицинской помощи мы закупили 500 пульсоксиметров в дополнение к имеющимся. Это приборы, которые позволяют определять уровень кислорода в крови. Каждый участковый врач будет обеспечен этими приборами. Это даст возможность нашим докторам оперативно определять степень тяжести простудных заболеваний, выявлять нарушения функции легких и принимать правильные тактические решения», — уточнил Фокин.

Как сообщало ИА REGNUM, на данный момент в Ивановской области COVID-19 диагностирован у одного человека, ещё один пациент ожидает подтверждение экспресс-тесту, который дал положительный результат.