Казань, , 16:31 — REGNUM В казанских отделах ЗАГС с 23 марта на регистрации брака могут находиться не более 10 человек, включая сотрудника органа ЗАГС, сообщает пресс-служба управления.

Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции торжественное мероприятие, посвященное молодоженам, рекомендуется перенести на более поздний срок. Также вводятся временные ограничения на проведение выездных мероприятий по госрегистрации заключения брака.

Всего с начала года в казанских отделах ЗАГС узаконили свои отношения 1482 пары, информирует мэрия города.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Татарии выявлен ещё один случай заболевания коронавирусной инфекцией. Женщина вернулась из Аргентины транзитом через Москву, рейс — SU1278 по маршруту Москва — Казань.

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