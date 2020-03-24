24 марта 2020 | Время чтения 3 мин

Сильное качество нынешнего правительства России – внимание к статьям о его работе. Кажется его руководство проверяется, чтобы не совершать необратимых ошибок. Потому что необратимая ошибка – навсегда. Накопившись они превращают выдающуюся работоспособность, математический расчет, личную порядочность, в славные, но антикварные предметы.

Владимир Станулевич, , 16:25 — REGNUM Сильное качество нынешнего правительства России — внимание к статьям о его работе. Кажется его руководство проверяется, чтобы не совершать необратимых ошибок. Потому что необратимая ошибка — навсегда. Накопившись они превращают выдающуюся работоспособность, математический расчет, личную порядочность, в славные, но антикварные предметы.

Советсткие моряки разоружили в годы Великой Отечествнной войны сотни угрожающих судоходству морских мин

Во внесенном на рассмотрение Правительства РФ проекте постановления «О создании территории опережающего социально-экономического развития «Столица Арктики» па пути правительства плавает рогатая морская мина. Без заголовка бумага хороша — территорию льгот в Мурманской области надо создавать, точны кадастровые границы, правильны виды деятельности ТОР. В крайнем случае все, что в документе — исправимо. Неисправимо название ТОР — «Столица Арктики». Мина плещется здесь, а так как рядом стратегия и внешняя политика, то она не только на пути правительства. И не важно плавает мина по недомыслию или по какой другой причине.

В чем угроза? Мурманск столицей Арктики не является, и являться не будет. У Ожегова «столица» — «главный город государства, как правило, местопребывания правительства и правительственных учреждений. Москва». Да, в Мурманской области есть правительство и правительственные учреждения. Но какое государство решил возглавить губернатор Андрей Чибис?

Да, молодой губернатор пытается поднять область которую ему доверил Кремль. Часть направлений определила природная специализация Мурмана. Незамерзающий порт, граница с Норвегией с которой надо сотрудничать-соперничать в рыболовстве, малом судостроении, освоении шельфа. Мурманск — крайне западная точка Северного морского пути, незамерзающий морской порт, перевалка грузов, железная и автомобильная дороги, ледоколы, текущий судоремонт, подготовка технических кадров для вышеупомянутого. Это без сомнений.

Сомнения недавно вызвало желание создать второй Северодвинск, хотя в стране инвестиций, заказов и кадров только на один военно-кораблестроительный кластер. Но разум, кажется, восторжествовал и мудрые люди в Москве поправили губернатора. Не меньшие сомнения вызывает желание объявить Мурманск столицей Арктики. Может губернатор понимает «столицу» как некие административно-распорядительные функции в отношении других арктических регионов?

Мурманск не имеет полномочий командовать другими регионами, но зачем тогда «столица»? Значит ли это, что А. Чибис «тайный» участник создания Арктического федерального округа? Такой федеральный округ надо бы создавать — этого требует развитие территории, превращающейся из заднего двора в фасад России. Но предварять таким образом выбор центра федерального округа — значит пытаться навязать решение Президенту, так как в этой роли могут быть полезны менее приграничные центры Русской Арктики. Но когда это будет, и будет ли…

Скорее «Столица Арктики» — амбиции молодого, считающегося перспективным, и заходящего дальше положенного, чиновника. Но где мудрые старшие товарищи молодого чиновника, ведь проект постановления вносит Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Скажут «в чем проблема?», мурманский губернатор отправил заявку на ТОР и назвал ее «Столицей Арктики» — поддержим инициативу снизу. Да, поддерживать надо, но не в ущерб государственным интересам.

Первый государственный интерес — не позволять провозглашения второй столицы. Тем более не создавать ее своим решением. Вертикаль российской власти и многовековой опыт говорит — двух Императоров, как и столиц, быть не должно. Даже в федеральных округах нет столиц, а по Указу определены центры.

Второй интерес — федеративное устройство требует специализировать каждый из регионов в 2, максимум 3 отраслях. И только Москва, как цитадель, может и должна быть, на всякий случай, многофункциональной. Москва должна определить с учетом многих факторов специализацию регионов, в том числе с учетом необходимой взаимозависимости регионов — для крепости федерации. Категорически противопоказано желание регионов быть и «жнецом, и чтецом и на дуде игрецом». Не опасен ли России пограничный регион решающий все задачи в автономном режиме и претендующий на звание столицы? Зачем противопоставлять другим регионам Русскйо Арктики, нет не Мурманск — Москву, так как решать о «столице Арктики» будет правительство В.Мишустина.

Два слова в проекте полезного постановления Правительства, а столько ненужных амбиций — вопреки национальным и другим региональным интересам. И скрытая в непрозрачной воде мина.