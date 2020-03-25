Москва, 25 марта 2020, 03:00 — REGNUM
- Война. Хроника 1941−1945 гг. 25 марта: в 1942 году в Стрелецкой бухте осаждённого Севастополя краснофлотец Иван Голубец ценой своей жизни спас от гибели сотни людей. В 1944 году на территории СССР создана 1-я добровольческая румынская пехотная дивизия.
Иван Голубец похоронен рядом с местом своей гибели в Стрелецкой бухте. Посмертно боец Красной армии удостоен звания Героя Советского Союза.
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