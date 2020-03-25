Стокгольм, , 07:26 — REGNUM В Швеции с целью снизить нагрузку на сотрудников дошкольных учреждений в условиях пандемии COVID-19 многие муниципалитеты приняли решение запретить детям, родители которых являются безработными или находятся в отпуске по уходу за ребенком, посещать детские сады. Об этом 24 марта сообщило шведское издание SVT.

По мнению Государственного управления среднего образования Швеции, такие меры идут вразрез с требованиями законодательства об образовании, однако, как считает глава правления одного из муниципалитетов, принявшего такое решение, Пер Свенссон, данные меры совершенно необходимы в сложившейся ситуации.

«У нас настолько много работников дошкольных учреждений уже не приходит на работу, что мы были вынуждены как-то расставлять приоритеты. И тут мы понимаем, что у некоторых детей родители и так находятся дома», — заявил Свенссон.

Муниципалитеты, запретившие безработным и родителям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, оставлять своих детей в детских садах, пошли дальше многих других муниципалитетов, которые просто выступили с просьбой оставлять детей дома, но не вводили официального запрета.