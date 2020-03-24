Абу-Даби, , 16:11 — REGNUM Рейсы приостанавливают с 26 марта международные аэропорты Абу-Даби и Дубая, передаёт Al Hadath.

Уточняется, что эти ограничения введены сроком на полмесяца в связи с распространением коронавируса нового типа. При этом эвакуационные рейсы воздушные гавани продолжат осуществлять.

Напомним, в ОАЭ зафиксировано 198 случаев заражения вирусом COVID-19: умерших двое, выздоровевших — 41.

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