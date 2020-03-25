Стокгольм, , 07:44 — REGNUM Система ухода за пожилыми людьми в Швеции сталкивается с серьезными проблемами на фоне распространяющейся коронавирусной инфекции COVID-19. В то же время, когда все больше и больше стариков, которые пользуются услугами ухода на дому или живут в домах престарелых, могут заболеть смертельным для них вирусом, муниципалитеты Швеции разрабатывают сценарии развития событий, когда может заболеть более половины сотрудников в этой столь важной сфере социальной помощи. Об этом 24 марта сообщило шведское издание Sveriges Radio.

Журналисты Sveriges Radio запросили подготовленные властями анализ рисков и планы действий, которые были разработаны с целью пояснения, как пожилые люди будут справляться с последствиями коронавируса в таких крупных городах Швеции, как Стокгольм, Гётеборг и Мальмё. Однако в то время, как социальные службы Мальмё открыли для широкого доступа составленные планы по дальнейшим действиям, в Стокгольме решили этого не делать, и информация до сих пор остается закрытой для шведской общественности и СМИ.

«Я действительно думаю, что мы на шаг впереди, так как мы определяем риски еще до того, как находимся в сложной ситуации», — заявил Пиа Нильссон, отвечающий за систему ухода за пожилыми людьми в Мальмё.

План действий городских властей Мальмё предусматривает три различных сценария, согласно которым 20%, 40% и даже более 50% персонала будут отсутствовать, в то время как большая часть пожилых людей подвергнется заражению COVID-19. Всего выявлено более 50 уязвленных мест системы ухода за стариками, начиная от проблем с поставкой специальных защитных костюмов для работы с зараженными, доставки белья и продуктов питания до риска того, что высокая нагрузка на социальные службы в итоге приведет к снижению личной безопасности пациентов. Тем не менее для каждого сценария с различными рисками предусмотрен свой план действий.

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