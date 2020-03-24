Тамбов, , 16:09 — REGNUM Глава администрации Тамбова Наталья Макаревич вместе с дочерью пытается покинуть Вьетнам, куда, по её словам, приехала ещё до введения ограничений. Об этом она сама написала 24 марта на странице в социальной сети. Чиновница опровергла информацию о «самоизоляции в Республике Вьетнам» и добавила, что поездка была очень важной для неё и её дочери.

«Хочу пояснить, что вылетела во Вьетнам 16 марта, когда еще не было никаких ограничений, а через неделю все резко изменилось. Предпринимаю все попытки вернуться в страну досрочно. Вместе с дочерью мы находимся под наблюдением специалистов в маленькой деревушке в 4,5 часах от ближайшего крупного населенного пункта, соблюдаем все меры безопасности относительно пандемии коронавируса», — уточнила Макаревич.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с 23 марта Россия ограничила авиаперелёты с рядом иностранных государств, в том числе и с Вьетнамом, в связи с опасностью заноса коронавируса. Сегодня же стало известно, что формирование списков для организации вывозных рейсов в Россию из ряда стран, сообщение с которыми ограничено, закончится в 14:00 по местному времени 26 марта.