Москва, , 16:03 — REGNUM В Петербурге и других городах-миллионниках России следует применить карантин для людей старшего возраста. Об этом 24 марта заявил мэр Москвы Сергей Собянин на совещании у президента России.

Собянин рассказал о введённом карантине для людей старше 65 лет в Москве и Московской области.

«Это в Питере надо делать, во всех городах-миллионниках как систему. Потому что самая главная проблема у нас теперь будет с ними», — сказал мэр столицы.

Он предположил, что иначе больничная сеть может не справиться с пиком заболеваемости.