Цхинвал, , 16:07 — REGNUM Вопрос введения в Южной Осетии дистанционного обучения изучат в школах республики. Об этом агентству «Рес» 24 марта сообщила начальник управления дошкольного, общего и дополнительного образования министерства Нина Джиоева.

Она рассказала, что удаленное обучение обсудили на совещании в министерстве образования и науки республики. На нем было решено изучить этот вопрос более тщательно.

«Директора изучат на местах, сколько учащихся обеспечены компьютерами и смартфонами, имеют ли они возможность выхода в интернет на дому, а также представят нам свои предложения», — приводят журналисты слова чиновницы. Она также сказала, что новые способы обучения хотят вводить в случае продления карантина.

Стоит отметить, что в Южной Осетии с 18 по 31 марта введен карантин во всех школах республики. Также введен запрет на все культурно-массовые мероприятия в стране. Это было сделано в связи с распространением коронавируса в соседних государствах.

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