Киев, , 16:06 — REGNUM Сын депутата Верховной рады Украины Сергея Вельможного заразился коронавирусом, сообщило 24 марта издание «Обозреватель».

Сейчас и депутат, и его сын находятся в инфекционном отделении Александровской больницы Киева.

«Нет медикаментов и протокола лечения. Я под подозрением, у сына — положительный (результат теста — ИА REGNUM)», — сообщил парламентарий.

По его словам, он сдал три теста, и ни один из них не дал положительный результат.

«Температура 37,5. Третий тест — отрицательный. Мед. система не готова!», — заявил Вельможный.

Он отметил, что, несмотря на результаты тестирования, находится под подозрением и не сможет принять участие в работе парламента.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-депутат Рады Игорь Мосийчук рассказал, что депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Руслан Горбенко попал в реанимацию из-за коронавируса 2019-nCoV.

Читайте также: Депутат Рады с COVID-19 оказался в реанимации — Мосийчук