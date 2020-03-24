Киев, 24 марта 2020, 16:06 — REGNUM Сын депутата Верховной рады Украины Сергея Вельможного заразился коронавирусом, сообщило 24 марта издание «Обозреватель».
Сейчас и депутат, и его сын находятся в инфекционном отделении Александровской больницы Киева.
По его словам, он сдал три теста, и ни один из них не дал положительный результат.
Он отметил, что, несмотря на результаты тестирования, находится под подозрением и не сможет принять участие в работе парламента.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-депутат Рады Игорь Мосийчук рассказал, что депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Руслан Горбенко попал в реанимацию из-за коронавируса 2019-nCoV.
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