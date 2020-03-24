Приштина, , 16:02 — REGNUM Институт общественного здравоохранения самопровозглашенного Косово 24 марта сообщил, что за последние сутки в крае было выявлено 26 новых случаев заболевания COVID-19.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, общее число заболевших в крае, таким образом, увеличилось с 25 до 61, то есть почти в полтора раза. Новые случаи заражения были выявлены в ходе обследования лиц, вступавших в близкий контакт с лицами, у которых был обнаружен коронавирус.

Напомним, с вечера 23 марта в Косово введены ограничения на свободу передвижения граждан.

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