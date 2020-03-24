Тбилиси, , 15:54 — REGNUM Плановые хирургические операции, которые были запланированы на данный период, будут отложены сроком на 4 месяца, сообщила на брифинге в администрации правительства Грузии министр беженцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Екатерина Тикарадзе.

Так она ответила на вопрос о том, не планируется ли в связи с эпидемией коронавируса отсрочка плановых операций.

«В отношении плановых операций мы внесли изменение и планируем временный перенос плановых операций сроком на 4 месяца, но это, разумеется, не касается срочных неотложных операций», — подчеркнула Тикарадзе.

Как сообщает правительственный сайт https://stopcov.ge/, на 24 марта в Грузии подтверждено уже 67 случаев коронавируса, из них выздоровели 9 человек. Еще двое инфицированных оказались гражданами Австрии и 23 марта вечером спецрейсом были отправлены на родину. 4055 человек находятся в карантине, а 252 пациента — в стационарах под наблюдением врачей