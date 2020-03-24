Тбилиси, , 15:48 — REGNUM

«Мы ожидаем достаточно большую партию тестов на коронавирус, которая поступит в страну в 4 этапа, начиная с сегодняшнего дня, и эти тесты будут направлены не только в лабораторию имени Лугара, но и в другие подключенные к исследованию анализов вероятных пациентов частные лаборатории», — сообщила на брифинге в администрации правительства Грузии министр беженцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Екатерина Тикарадзе.

Так она ответила на вопрос журналистов, будет ли в Грузии возможным частный завоз тестов на коронавирус и смогут ли частные лаборатории с этими частными тестами проводить обследование пациентов.

«Исходя из того, что завозимого путем государственной закупки количества тестов на данном этапе достаточно, коммерциализацию тестов на коронавирус мы считаем нецелесообразной», — подчеркнула Тикарадзе.

С требованием частного завоза дешевых тестов на коронавирус все эти дни активно выступают лидеры оппозиции, особенно бывший замминистра юстиции правительства экс-президента Саакашвили, ныне лидер партии «Новая Грузия» Георгий Вашадзе. Он с помощью поддерживающих оппозицию грузинских телеканалов даже продемонстрировал в прямом эфире, как сотрудник его офиса сделал ему тест на коронавирус, который по инициативе Вашадзе был завезен в Грузию в частном порядке. Оппозиционер требует, чтобы правительство Грузии разрешило ему и другим частным лицам завоз дешевых тестов с правом дальнейшей реализации их населению либо частным лабораториям. В правительстве Грузии называют такие шаги неоправданными и содержащими угрозу здоровью граждан, так как в условиях пандемии коронавируса на рынке появилось очень много некачественных тестов. Нецелесообразным считают использование таких сомнительных тестов и в Национальном центре по контролю заболеваний и общественному здравоохранению Грузии.

Как сообщает правительственный сайт https://stopcov.ge/, на 24 марта в Грузии подтверждено уже 67 случаев коронавируса, из них выздоровели 9 человек. Еще двое инфицированных оказались гражданами Австрии и 23 марта вечером спецрейсом были отправлены на родину. 4055 человек находятся в карантине, а 252 пациента — в стационарах под наблюдением врачей.