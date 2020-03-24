Найроби, , 16:01 — REGNUM Таможенные службы Германии потеряли в аэропорту Кении около 6 млн защитных масок, необходимых в условиях распространения коронавируса. Об этом 24 марта сообщает Reuters.

«Власти пытаются выяснить, что произошло», — отметил в комментарии журналистам агентства представитель министерства обороны Германии.

Специальные фильтрационные маски были заказаны министерством здравоохранения страны, они должны были быть доставлены в Германию 20 марта, но исчезли в аэропорту Кении. Почему маски оказались в Кении и как они пропали — выясняется.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции в китайском Ухане в декабре 2019 года поразила практически всю планету. В настоящее время от инфекции скончались свыше 16 тыс. человек.