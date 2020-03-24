Кэри, США, , 15:47 — REGNUM Онлайн-сервис Epic Games Store представил новый список игр-эксклюзивов, которые появятся на платформе в 2020 году. Об этом 24 марта сообщил журнал PC Gamer.

Дополнение The Foundation к игре Control появится в онлайн-магазине 26 марта 2020 года, 1 апреля состоится релиз «песочницы» Totally Reliable Delivery Service, 14 апреля — игы Industries of Titan. Ролевая игра с пошаговыми сражениями Dread Nautical выйдет 29 апреля, бесплатная мультиплеер-арена Diabolical станет доступна 1 июня.

Пока магазин не назвал точные даты релизов следующих игр: Saturnalia (ожидается, что игра выйдет в четвертом квартале 2020 года), Sludge Life (весна 2020-го), Among Trees (лето 2020-го) и Samurai Shodown (весна 20 202-го).

Ранее руководитель компании Valve Гейб Ньюэлл заявил, что от конкуренции между Steam и Epic Games Store в итоге выиграют все геймеры. При этом он отметил, что в «краткосрочной перспективе» она может выглядеть «некрасиво».

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