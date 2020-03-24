Киев, , 15:56 — REGNUM На Украине COVID-19 могут заболеть от 200 тыс. до нескольких миллионов человек, заявил 24 марта главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, сообщает издание Strana.ua.

По словам чиновника, всё зависит от эффективности противоэпидемиологических мер.

«Может быть и двести тысяч человек, и миллионы, которые могут заболеть. Это будет зависеть от того, как мы будем соблюдать профилактические меры», — рассказал он.

Ляшко отметил, что Китай, благодаря жёстким карантинным мерам, ограничил число больных 80 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Черновицкой и Житомирской областях Украины зафиксировали новые случаи заражения коронавирусом 2019-nCoV. На данный момент, по информации министерства здравоохранения Украины, зафиксировано 97 случаев заражения.

Читайте также: В Житомирской области Украины выявили два случая заражения коронавирусом

А также: В Черновицкой области Украины выявили ещё 13 заразившихся коронавирусом