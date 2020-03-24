Вильнюс, , 15:44 — REGNUM Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига сегодня, 24 марта, во время пресс-конференции о распространении коронавирусной инфекции не исключил, что если сегодняшние меры, объявленные по стране в рамках всеобщего карантина, окажутся неэффективными, то в Литве введут полный запрет на выход жителей на улицы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Разрешен будет только выход на улицу у своего дома для выгула собак, одиночный выход в магазин за продуктами, выезд на работу только с соответствующим разрешением от властей.

«Могут быть и другие ограничения, например, передвижения между городами. Но пока что такой необходимости в Литве нет», — отметил министр.

В Литве к утру 24 марта диагностировано уже 187 случаев заражения коронавирусом. 14 марта было диагностировано только 9 случаев.