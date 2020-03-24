Москва, , 15:42 — REGNUM В Москве число заболевших коронавирусом приближается к 500. Об этом 24 марта сообщил мэр столицы Сергей Собянин на совещании с президентом России.

«В настоящее время у нас около 500 уже. Часть еще не подтверждены, мы работаем», — сказал он.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова уточнила, что на текущий момент в Москве у 290 человек подтверждён диагноз коронавирусной инфекции, и ещё у 150 пациентов он предполагается.

Собянин добавил, что в 80−90% случаев диагноз подтверждается.