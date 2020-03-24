Алма-Ата, Казахстан, , 15:37 — REGNUM Введение карантина в Алма-Ате повлияло на снижение преступности в городе. Об этом 24 марта заявил представитель департамента полиции города Салтанат Азирбек, сообщает издание Nur.kz.

По его словам, 23 марта было зарегистрировано 45 преступлений, из которых 36 были раскрыты по горячим следам. Азирбек добавил, что преступность снизилась на 52%, а количество краж уменьшилось вдвое.

По данным полиции, 23 марта в Алма-Ату въехало 1600 транспортных средств, выехало — 1400. Кроме того, 47 человек пытались пересечь карантинную границу. Все они привлечены к административной ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта сотрудники полиции Алма-Аты перекрыли второстепенные улицы для сохранения карантинного режима. По периметру города установлено 27 постов.

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