Сухум, , 16:16 — REGNUM Причину скопления большой очереди машин на въезде из России в Абхазию объяснил 24 марта журналистам «Нужной газеты» председатель абхазского государственного таможенного комитета Гурам Инапшба.

Очередь стала образовываться в конце прошлой недели. Пользователи соцсетей стали выкладывать фото выстроившихся в ряд автомобилей. Многие начали делать всевозможные предположения о причинах происходящего.

«Там установили тепловизор и у всех, кто заезжает на таможенную территорию Республики Абхазия, проверяют температуру. Это создает определенную очередь», — рассказал представитель таможни.

Инапшба добавил, что больше всего среди въезжающих на территорию Абхазии, это — сами жители республики, которые утром выезжают в Россию, а вечером возвращаются обратно.

Как сообщало ИА REGNUM, тепловизор в Абхазию привезли 16 марта из России в качестве помощи в борьбе с распространением коронавируса. На 24 марта заболевших COVID-19 на территории республики не обнаружено.

Стоит также отметить, что для недопущения попадания коронавирусной инфекции в Абхазию Цхинвал запретил въезд на территорию республики иностранцам за исключением граждан России.

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