Берн, , 15:40 — REGNUM Международный олимпийский комитет (МОК) согласился с предложением японского премьер-министра Синдзо Абэ о переносе летней Олимпиады в Токио на более поздний срок в связи с пандемией коронавируса. Об этом объявил Абэ 24 марта, передаёт японский телеканал NHK.

Отмечается, что Игры отложены на год, они пройдут не позднее лета 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, Абэ предложил отложить Олимпиаду в телефонной беседе с президентом МОК Томасом Бахом. Первоначально Олимпиада должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.

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