Кемерово, , 15:31 — REGNUM Из Польши экстрадирован обвиняемый в даче взятки при строительстве кемеровского ТРЦ «Зимняя вишня» директор компании «Кемеровский Кондитерский Комбинат» Вячеслав Вишневский. Об этом сообщает Генеральная прокуратура РФ.

По данным следствия, Вишневский передал через своего представителя взятку в размере 7 млн рублей начальнику инспекции государственного надзора Кузбасса Танзиле Комковой. Таким образом, несмотря на явные нарушения, Вишневский получил разрешение для ввода объекта строительства и реконструкции в эксплуатацию.

«Поскольку Вишневский скрылся от органов предварительного следствия, он был объявлен в международный розыск, — уточняет Генпрокуратура РФ. — В марте 2019 года его задержали на территории Польши, после чего Генеральная прокуратура Российской Федерации направила запрос о его выдаче для привлечения к уголовной ответственности. Розыск Вишневского осложнялся тем, что на территории государств, входящих в Европейский союз, он имел собственность, зарубежные счета, был резидентом с правом законного пребывания».

В настоящее время Вячеслав Вишневский в сопровождении спецконвоя доставлен в Россию.

Напомним, пожар в ТРЦ «Зимняя вишня», унёсший жизни десятков людей, произошёл 25 марта 2018 года.