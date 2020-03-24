Вильнюс, , 15:30 — REGNUM Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига сегодня, 24 марта, во время пресс-конференции о распространении коронавирусной инфекции нового типа анонсировал в Литве введения нового правила при покупках продуктов в магазинах, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, разрешено будет закупать продукты только одному члену семьи, а вход в магазины всем семейством строго запрещён. Правда, на уточняющий вопрос, кто будет контролировать новый порядок, министр чётко ответить не смог.

«Если мы хотим максимально избежать контактов, то такое явление, как поход за покупками всей семьёй должно исчезнуть», — сказал Верига.

В Литве к утру 24 марта диагностировано уже 187 случаев заражения коронавирусом. 14 марта было диагностировано только 9 случаев.