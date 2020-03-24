Тбилиси, , 15:28 — REGNUM

В настоящее время коронавирусом инфицированы находящиеся на территории страны 65 граждан Грузии, сообщила на брифинге в администрации правительства Грузии министр беженцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Екатерина Тикарадзе.

Она сделала пояснения относительно количества инфицированных, отвечая на вопрос журналистов о фиксируемых на официальном правительственном сайте https://stopcov.ge/ 67 случаях коронавируса.

По информации министра, вчера из лаборатории имени Лугара были получены ответы очередного тестирования, и вместе с зараженными вирусом гражданами Грузии оказались и 2 гражданина Австрии.

«Вчера поздно вечером был выполнен спецрейс, и оба гражданина Австрии вылетели на родину. Так что сейчас в Грузии остаются 65 инфицированных коронавирусом граждан Грузии, 9 из которых уже выздоровели. Таким образом, в стационарах в настоящее время находятся 56 инфицированных пациентов, о которых успешно заботятся наши врачи», — сообщила министр.

Как сообщает правительственный сайт https://stopcov.ge/, на 24 марта в Грузии подтверждено уже 67 случаев коронавируса, выздоровели 9 человек. За последние сутки возросло число граждан, находящихся в карантине (с 3320 до 4055 человек) и в стационарах (с 235 до 252 пациентов) под наблюдением врачей. Отметим, что данные об инфицированных и помещенных в карантин гражданах за несколько часов поменялись уже дважды.