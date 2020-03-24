Симферополь, 24 марта 2020, 15:28 — REGNUM Специалисты подтвердили ещё шесть случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Крыму. Об этом на своей странице в «Facebook» 24 марта написал глава республики Сергей Аксёнов.
Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта в Крыму зарегистрировали первый случай коронавируса. Заболевший побывал во Франции и приехал на полуостров с территории Украины. Таким образом, на полуострове официально зарегистрировано семь заболевших граждан.
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