Джакарта, , 15:23 — REGNUM Полиция Индонезии принимает меры против распространения ложной информации, связанной с коронавирусом, сообщает Kompas.

«Подозреваемым грозит тюремное заключение сроком до шести лет и штраф в размере одного миллиарда рупий», — заявил начальник отдела по связям с общественностью полиции Индонезии Арго Ювоно.

По его словам, до сих пор было выявлено 45 случаев, связанных с ложной информацией о распространении коронавируса.

Полиция Индонеии также призывает общественность быть бдительными и не распространять неподтвержденную информацию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-президент Индонезии Маруф Амин заявил, что по крайней мере 15,2 млн домохозяйств получат прямую денежную помощь, в связи с распространением COVID-19.

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