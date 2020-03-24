Белгород, , 15:25 — REGNUM Местонахождение ребёнка, уроженца Королевства Бельгии, установили судебные приставы Белгородской области. Мальчика вывез из страны отец, запрос на розыск ребёнка подал департамент государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения РФ, сообщили 24 марта в пресс-службе УФСПП по Белгородской области.

Разыскное дело было возбуждено после обращения матери. По некоторым данным, отец мог вывезти ребёнка в Белгородскую области. Судебные приставы обнаружили мальчика в Яковлевском районе: он ходит в местную школу, проживает в семье отца и имеет гражданство Белоруссии.

В задачу регионального УФСПП входил только розыск ребёнка, данные о нём направят в Министерство просвещения.