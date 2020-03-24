Ташкент, , 15:21 — REGNUM Посольство Узбекистана в США доставило в Ташкент образцы тест-систем компании Genscript для выявления инфицированных коронавирусом, сообщили 24 марта в пресс-службе МИД республики.

Отмечается, что тесты планируется использовать для организации производства узбекистанских аналогов. Кроме того, посольство ведет переговоры о поставке тестов компании Biomedomics и US Inc.

В МИД напомнили, что агентство США по международному сотрудничеству (USAID) сообщило об оказании помощи 25 странам, в том числе Узбекистану. Общий размер помощи составит $37 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта USAID передало средства индивидуальной защиты Узбекистану. Посол США в Ташкенте Дэниел Розенблюм вручил медицинские перчатки, маски, халаты и защитные очки.

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