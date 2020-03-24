Оренбург, , 15:18 — REGNUM В Оренбургской области задержан грузовик, который перевозил из Казахстана в Россию партию детских игрушек. При досмотре товара выяснилось, что товар — контрафактный, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Самарской таможни.

Подделками известных брендов оказались 43 112 игрушек. Все они конфискованы. По фактам незаконного использования чужого товарного знак и нарушения авторских и смежных прав возбуждено административное производство.

Правообладатели товарных знаков оценили ущерб в 15,8 млн рублей.