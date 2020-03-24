Луганск, , 15:19 — REGNUM Бригады ВСУ в зоне проведения карательной операции против населения Донбасса укомплектованы личным составом менее чем на 60%, сообщил 24 марта на брифинге официальный представитель пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

«В связи с распространением коронавируса, а также низким уровнем морально-психологического состояния личного состава ВСУ подразделения… испытывают острую нехватку кадров. В настоящее время укомплектованность бригад составляет менее 60%», — рассказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти ДНР сообщили о госпитализации 15 человек, у которых наблюдаются симптомы, схожие с симптомами COVID-19.

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