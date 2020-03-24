Вильнюс, , 15:14 — REGNUM В связи с прогрессивным распространением коронавируса в Литве вне зависимости от режима карантина, Литва переходит на новый этап, когда каждый человек находится под подозрением, как потенциальный разносчик инфекции, заявил сегодня, 24 марта, во время дистанционного совещания парламентской комиссии по нацбезопасности и обороне, министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Согласно международным рекомендациям для системы здравоохранения, рекомендуется придерживаться принципа, что каждый может быть заражённым — говорим ли мы о пациентах, или про общество», — сказал Верига, комментируя новые правила в Литве: обязательства торговых сетей регулировать потоки посетителей и запрет на выход на улицу без защитной маски.

В Литве к утру 24 марта диагностировано уже 187 случаев заражения коронавирусом. 14 марта было диагностировано только 9 случаев.