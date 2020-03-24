Новосибирск, , 15:12 — REGNUM В Новосибирской больнице с подозрением на COVID-19 находятся шесть детей, сообщает оперативный штаб по коронавирусу.

«В детскую больницу № 3 за сутки поступил один ребёнок с признаками ОРВИ, он недавно вернулся из ОАЭ. Один ребёнок выписан. Всего в ДГКБ № 3 в настоящее время находится шесть детей, у которых взяты пробы на коронавирусную инфекцию. Все они в удовлетворительном состоянии», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на 11:00 (время местное) сегодня, 24 марта, в регионе по-прежнему четыре подтверждённых случая заражения. Новых случаев не выявлено. Пациентки с коронавирусом находятся в инфекционной больнице, их состояние удовлетворительное. В инфекционную больницу госпитализировано 46 пациентов с симптомами ОРВИ, которые недавно вернулись из-за рубежа.