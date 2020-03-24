Аккра, , 15:16 — REGNUM Власти Ганы сообщили о трех новых случаях заражения коронавирусом, в результате чего общее число заболевших в стране достигло 24. Об этом передает ВВС Africa.

Среди инфицированных 17 граждан Ганы, а остальные — граждане Норвегии, Китая, Франции и Великобритании. В настоящее время они находятся в изоляции и получают лечение, отметили в минздраве западноафриканской страны.

Президент страны Нана Акуфо-Аддо заявил о закрытии границы страны в рамках мер по сдерживанию распространения вируса. Он также сказал, что министерство здравоохранения будет мобилизовывать новых, а также вышедших на пенсию работников здравоохранения для борьбы с этой болезнью.

В Гане на коронавирус в общей сложности протестировали 315 человек.