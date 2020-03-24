Тбилиси, , 15:25 — REGNUM Около 5 млн лари (примерно $1,5 млн по курсу) внесли бизнесмены в фонд помощи для борьбы с коронавирусом в Грузии 24 марта в день его открытия. Об этом рассказал бизнес-омбудсмен Михаил Даушвили, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Хотим повторить, что социальная ответственность бизнеса, консолидация бизнеса, общества и государства в условиях такого вызова очень важна и полезна. Мы уверены, что вместе обязательно справимся с COVID-19», — заявил журналистам Даушвили. Он подчеркнул, что расход средств, накопленных на счете, будет прозрачным.

Как сообщало ИА REGNUM, Даушвили 24 марта провел представление фонда StopCoV, в который предложил грузинским бизнесменам вносить деньги на борьбу с распространением коронавируса в стране.

Напомним, в Грузии, по последним данным, зарегистрировано 67 случаев заболевания коронавирусом. В стране введено чрезвычайное положение, проводятся различные меры в рамках борьбы с распространением коронавируса.

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