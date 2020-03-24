Москва, , 15:09 — REGNUM Группа участников конкурса «Лидеры России. Политика», среди которых генеральный директор консалтингового агентства Bakster-group Дмитрий Гусев, директор Центра политического анализа (ЦПА) Павел Данилин, профессор НИУ Высшая школа экономики, политолог Олег Матвейчев, и другие, выступила с обращением, в котором предложила предусмотреть меры по реабилитации и дополнительному поощрению медицинских работников и сотрудников специальных служб, занятых борьбой с коронавирусной инфекцией.

Участники конкурса предлагают принять на законодательном уровне положение о реабилитации и премировании выполняющих свой долг врачей, спасателей, полицейских, работников аэропортов и др.

По мнению авторов инициативы, люди, ведущие борьбу с пандемией, также нуждаются в оплачиваемом внеочередном отпуске с возможностью провести его по целевой путевке от профсоюза на курортах Крыма, Краснодарского края и Северного Кавказа.

Они призвали Государственную Думу принять закон о статусе ликвидаторов и положение о почетном знаке участника борьбы с коронавирусной инфекцией.