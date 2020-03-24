Вашингтон, , 15:06 — REGNUM Создатель модификации GMDX для игры Deus Ex выпустил мод Evolution для класического шутера (игра, в которой упор сделан на применение огнестрельного оружия) Unreal. Об этом 24 марта сообщил портал DSOGaming.

Разработчик, известный под ником Totalitarian, выложил свою работу на портале Mod DB. Он также опубликовал ролик с демонстрацией изменений, которые модификация вносит в игру.

Оригинальная Unreal вышла 22 мая 1998 года. Её создатели из компании Epic MegaGames разрабатывали «движок» (базовую программу) Unreal Engine в течение трёх лет до релиза.

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