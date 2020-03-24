Киев, , 15:01 — REGNUM На Украине полиция приступает к массовому выборочному контролю условий соблюдения карантина граждан, вернувшихся в последнее время из-за границы.

Об этом заявил заместитель главы МВД Антон Геращенко через социальные сети.

Силовик отметил, что контролировать карантин будут «десятки тысяч участковых и патрульных полицейских». Вместе с тем Геращенко не исключил, что по примеру ряда стран государству для контроля карантина придется обратиться к мобильным операторам и банкам.

При этом чиновник выразил мнение, что сограждане, «приученные десятилетиями беззакония к безответственности, не ценят ни свои, ни чужие жизни». Он рассказал, как вернувшаяся из Испании украинка решила отправиться из Киева во Львов проведать сына и заявила всем, что никаких «карантинных» обязательств от нее по прибытии не брали.

«Предвижу, что украинцам придется заплатить за такое очень дорогую цену», — резюмировал Геращенко.

ИА REGNUM напоминает, что по законодательству за нарушение условий карантина на Украине предусмотрен штраф в размере от 17 до 34 тысяч гривен. Всего за последние дни из разных стран мира, в том числе Италии и Испании, в страну вернулись более 50 тыс. человек.