Нур-Султан, , 14:58 — REGNUM Онлайн-свадьбу отпраздновали молодожены Азамат и Асель в Нур-Сутлане через конференц-связь с близкими, передает 24 марта телеканал «Алма-Ата».

Пара планировала сыграть свадьбу 22 марта — в Навруз, а знакомство с родителями и проводы невесты планировалось провести в Арыси. Однако из-за введения карантина и чрезвычайного положения планы молодых изменились.

«Мы пригласили имама и провели обряд бракосочетания в узком кругу самых близких родственников», — сказал Азамат. Он добавил, что бракосочетание должно было пройти в Арыси.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 24 марта, в Казахстане обнаружено 67 случаев заражения коронавирусом, в том числе 34 — в Нур-Султане и 29 — в Алма-Ате.