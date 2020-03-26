Москва, 26 марта 2020, 03:01 — REGNUM Цифровизация плюс расширенная слежка за пользователями тех или иных сервисов в Сети уже не раз обсуждалась как источник повышенной опасности. Но, как может вскоре оказаться, масштабы этой опасности были, похоже, преуменьшены. О том, какой поистене «кумулятивный» эффект может дать сочетание сетевых услуг с банковскими программами, рассказывает автор ИА REGNUM Галина Смирнова.

Кредитная карта Visa
Кредитная карта Visa
Marco Verch

Казалось бы, если кредитная карта будет позволять отслеживать своему владельцу долгую историю покупок, то это будет только в плюс. Судите сами — захотелось человеку свести баланс, подумать над оптимизацией, да и просто удалить следы своей покупательской активности — и, пожалуйста, его банковская карта предоставит ему такую возможность, только введи пароль удаленного доступа.

В теории звучит отлично, но, если сочетать этот сервис с предоставлением личных данных при регистрации в разного рода пользовательских соглашениях, то потенциальный злоумышленник, или любитель последить без спросу, получит не просто данные карты, но и всю историю ее владельца. Так ли надежна система хранения личных данных? И почему, имея более надежные способы предоставления своих услуг, даже компании с громкими именами готовы подкопить информации о своих пользователях?

Читайте статью Галины Смирновой «Международный сервис VISA получит доступ к биометрии россиян?».