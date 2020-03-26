Москва, , 03:01 — REGNUM Цифровизация плюс расширенная слежка за пользователями тех или иных сервисов в Сети уже не раз обсуждалась как источник повышенной опасности. Но, как может вскоре оказаться, масштабы этой опасности были, похоже, преуменьшены. О том, какой поистене «кумулятивный» эффект может дать сочетание сетевых услуг с банковскими программами, рассказывает автор ИА REGNUM Галина Смирнова.

Кредитная карта Visa Marco Verch

Казалось бы, если кредитная карта будет позволять отслеживать своему владельцу долгую историю покупок, то это будет только в плюс. Судите сами — захотелось человеку свести баланс, подумать над оптимизацией, да и просто удалить следы своей покупательской активности — и, пожалуйста, его банковская карта предоставит ему такую возможность, только введи пароль удаленного доступа.

В теории звучит отлично, но, если сочетать этот сервис с предоставлением личных данных при регистрации в разного рода пользовательских соглашениях, то потенциальный злоумышленник, или любитель последить без спросу, получит не просто данные карты, но и всю историю ее владельца. Так ли надежна система хранения личных данных? И почему, имея более надежные способы предоставления своих услуг, даже компании с громкими именами готовы подкопить информации о своих пользователях?

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