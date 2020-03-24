Вашингтон, , 14:52 — REGNUM Мартовское дополнение к видеоигре с открытым кодом Generation Zero внесло в игру множество изменений, которые отразились на геймплее. Об этом 24 марта сообщил портал DSOGaming.

Разработчики из Avalanche Studios добавили новую систему крафта (изготовление различных вещей), благодаря которой геймеры смогут присваивать одежде различные характеристики. Обновление принесло с собой новые локации, сцены игрового мира и сделало интерьеры домов более разнообразными.

Игроки получили возможность выбирать уровень сложности. Разработчики также отметили, что они исправили множество ошибок, например, в игре перестали исчезать «убитые» роботы, из-за чего геймеры не могли достать из них вещи.

Релиз Generation Zero состоялся 26 марта 2019 года на платформах PlayStation 4, ПК и Xbox One. Игра представляет собой шутер от первого лица с открытым миром, в который можно играть в одиночку или в кооперативном режиме с тремя другими игроками. Сразу после релиза получила смешанные отзывы критиков и геймеров.

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