Тбилиси, , 14:52 — REGNUM

Гражданам Грузии еще раз напомнили об ограничениях, действующих в стране с 21 марта в рамках режима чрезвычайного положения, и исключениях из общих правил и ограничений. Длинный список составленных межведомственным координационным советом по превенции коронавируса зачитал пресс-спикер премьер министра Грузии Ираклий Чиковани.

Среди ограничений — прекращение всех видов междугороднего автомобильного, железнодорожного, морского сообщения, а внутри городов и муниципалитетов — запрет на движение пассажирских микроавтобусов. Ираклий Чиковани напомнил о приостановке учебного процесса во всех учебных заведениях и переходе на режим дистанционного обучения там, где это возможно. Он также сообщил, что с 30 марта по второму каналу Общественного ТВ Грузии начнется трансляция уроков для учеников всех классов по всей стране. Режим телетрансляции был выбран по той причине, что в целом ряде населенных пунктов доступ к интернету у жителей пока отсутствует.

До 21 апреля в Грузии запрещены все культурные, спортивные и иные массовые социальные мероприятия, а для митингов и манифестаций введено ограничение — присутствие не более 10 человек. Это же допущение сделано и для ритуальных мероприятий, если они проводятся на частном пространстве частного лица. Все объекты общественного питания для посетителей закрыты, но продолжает работать сервис доставки продукции по заказу. К фирмам, обеспечивающим доставку, предъявляются определенные требования: наличие у персонала масок, перчаток и касок, доставка заказов в одноразовых контейнерах либо тщательное мытье и дезинфекция многоразовых контейнеров после каждой доставки. Требования к снабжению персонала масками и перчатками, частой уборке и дезинфекции помещений и поверхностей, соблюдению температурного режима предъявляются к объектам, торгующим продовольствием, а также к предприятиям, производящим и перерабатывающим продовольствие.

На период действия режима ЧП государство вправе требовать от частных юридических и физических лиц предоставления их частной собственности для обеспечения мероприятий по превенции эпидемии. В частности, и это касается прежде всего авиакомпании Georgian Airways, а также перевозчиков грузов, — обеспечение доставки из-за рубежа граждан Грузии и необходимых грузов, перевозки грузов в зоны карантина. Владельцы гостиниц и иных частных объектов обязаны по требованию государства предоставлять свои площади для размещения граждан и создания в них условий для карантина.

До 21 апреля в Грузии приостановлены все акты исполнения в связи с недвижимостью, акты о демонтаже зданий. На новый режим работы перейдут нотариусы, что дополнительно установит министерство юстиции.

Напомним, что режим чрезвычайного положения в Грузии был введен 21 марта после того, как в стране был зафиксирован первый случай внутренней передачи вируса.

Как сообщает правительственный сайт https://stopcov.ge/, на 24 марта в Грузии подтверждено уже 67 случаев коронавируса, выздоровели 9 человек. За последние сутки возросло число граждан, находящихся в карантине (с 3320 до 4055 человек) и в стационарах (с 235 до 252 пациентов) под наблюдением врачей. Отметим, что данные об инфицированных и помещенных в карантин гражданах за несколько часов поменялись уже дважды.