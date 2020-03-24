Грозный, , 14:48 — REGNUM В Чечне подтвержден один случай заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит на 24 марта официальный интернет-ресурс Стопкоронавирус. рф, который информирует население по вопросам коронавируса.

Ранее министр здравоохранения республики сообщал, что всего в регионе в настоящее время имеются три выявленных случая подозрения на коронавирус. Положительные результаты тестов дали трое жителей региона, вернувшиеся из Турции. Двое были там проездом из Мекки, один гражданин вернулся непосредственно из Стамбула.

По словам министра здравоохранения Эльхана Сулейманова, результаты исследования были получены при помощи тест-систем. Для уточнения диагноза анализы направлены на обработку в новосибирский центр вирусологии и биотехнологии «Вектор».

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