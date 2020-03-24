Москва, , 14:49 — REGNUM Соблюдение установленных правил самоизоляции является эффективным средством борьбы с распространением коронавируса. Об этом 24 марта заявил председатель правления Роснано Анатолий Чубайс в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

В доказательство своих слов он привёл опыт возглавляемой им же госкомпании. Один из сотрудников «Роснано» по возвращению из Испании оказался болен коронавирусом. Однако никого из своих коллег не заразил.

«Один из наших сотрудников вернулся из Испании и обратился к начальнику, спросив, что делать. Начальник ему сказал самоизолироваться. Потом парень почувствовал себя нехорошо, вызвал врачей его поместили в больницу в Коммунарке и диагностировали коронавирус. Но из-за того, что были выполнены все требования, никто из сотрудников не заразился. Надо соблюдать установленные правила. Это помогает снизить опасность и это доказывает наш опыт», — сказал Чубайс.

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