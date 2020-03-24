Ташкент, , 14:37 — REGNUM Мобильные телефоны могут передавать коронавирус, поэтому всем пациентам в Узбекистане с подозрением на заражение запретят пользоваться гаджетами. Об этом 24 марта заявил заместитель министра юстиции республики Худаёр Мелиев на брифинге.

Он отметил, что у всех, кто помещен на карантин, будут изъяты мобильные телефоны, аудио‑ и видеоаппаратура, банковские карты и другие носители информации. «Это связано с тем, что данные вещи могут быть носителями вируса», — сказал Мелиев.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 24 марта в Узбекистане выявлено 50 человек, зараженных коронавирусной инфекцией.

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